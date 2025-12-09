La industria manufacturera cayó 2,9% en la estimación interanual de octubre y 0,8 en relación a septiembre

A pesar de estos retrocesos, en los primeros diez meses de 2025 la industria manufacturera creció un 3,1% comparado con el mismo período del año anterior.

9 de Diciembre de 2025 18:16hs

La actividad manufacturera en Argentina mostró una doble contracción en octubre de 2025, con una caída del 2,9% respecto al mismo mes del año anterior y una baja de 0,8% respecto a septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A pesar de estos retrocesos, en los primeros diez meses de 2025 la industria manufacturera creció un 3,1% comparado con el mismo período del año anterior (, todavía en medio de la debacle económica del primer año de Gobierno de Milei).

En octubre, 11 de las 16 divisiones de la industria manufacturera registraron caídas interanuales. La producción de prendas de vestir, cuero y calzado tuvo una disminución significativa del 15,1%, con prendas de vestir cayendo 12,1% y la fabricación de calzado descendiendo 21,1%. Los productos textiles también registraron una baja del 24%.

Otros sectores con caídas interanuales fueron los productos de caucho y plástico (-12%), alimentos y bebidas (-1,7%) y la producción de carne vacuna (-4,8%). Por otro lado, solo dos sectores mostraron avances: el rubro "Otro equipo de transporte" creció un 11,4% y la elaboración de productos lácteos aumentó un 10,4%.

El informe de INDEC destaca que, aunque la producción acumulada en el año sigue siendo positiva, la serie de caídas desde febrero y la débil demanda local anticipan un cierre de año complicado para la manufactura.