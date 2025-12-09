Gran último finde del año: ”Fueron 3 días muy positivos en términos de movimiento turístico” dijo Teruel

La Presidente de la Cámara Laura Teruel expresó: "Este fin de semana cierra un año turístico en el que nos enfrentamos a desafíos diversos siempre con el compromiso de sumar acciones y trabajo articulado entre el sector privado y el público, porque estamos convencidos que el sector crece trabajando en equipo. Tuvimos en noviembre un fin de semana récord de 4 días y estamos cerrando el año con un fin de semana largo de 3 días muy positivo en términos de movimiento turístico, con diferentes destinos en el orden del 70% de ocupación. Tenemos por delante el desafío de redoblar esfuerzos para tener una temporada de verano de alto impacto turístico en toda la Argentina. El turismo argentino tiene potencial para ser de los principales generadores de empleo y oportunidades en nuestro país, y con ese objetivo trabajamos diariamente".

Del informe del Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) surge que este fin de semana XXL, con ocupación récord en diferentes destinos nacionales; este último fin de semana largo del año tuvo un promedio de ocupación del 70% en diferentes destinos turísticos del país.

Este fin de semana a nivel nacional se destacaron:

• La Ciudad de Buenos Aires tuvo una ocupación del 76%, con más de 107.300 turistas y un gasto de más de $27.300 millones.

• En Provincia de Buenos Aires:

- Pinamar y Cariló superaron el 70%

- Sierra de la Ventana también en torno al 70%

- Mar de las Pampas 65%

- Mar del Plata 60%.

• En la Provincia de Córdoba este último fin de semana del año hubo un buen movimiento turístico en las Sierras de Córdoba, con alrededor de 180.000 turistas y un impacto económico de 22 mil millones de pesos. Entre los destinos más elegidos de la provincia: La Falda 75%; Villa Carlos Paz 68% y Villa General Belgrano 65%.

• En la Región de Cuyo:

- En Mendoza la ocupación provincial fue del 75%, superando los 60.200 turistas y con un impacto económico estimado en más de 13.700 millones de pesos. Entre los más elegidos: Villas de San Rafael 85%; Gran Mendoza 76% y Ciudad de San Rafael 65%

- En la provincia de San Luis se destacó Merlo con un 75% de reservas.

• En el Litoral:

- Misiones promedia el 70% con Puerto Iguazú por encima de esos números.

- Corrientes ocupación promedio provincial 71% con un gasto promedio por persona de $97.767 y un impacto económico de más de 4.000 millones de pesos. Con el Corredor Gran Corrientes como el más elegido.

- En Entre Ríos Concordia se destacó superando el 80% de ocupación impulsada por la 47a Fiesta Nacional de la Citricultura. Se sumaron entre los más elegidos de la provincia: Federación, Victoria y Colón.

- Por su parte en Santa Fe: Con más de 40 eventos planeados, el promedio provincial rondó el 65%; con valores por encima del 70% en hoteles de categoría en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

• En el Norte del país:

- En Catamarca la Capital de la Provincia estuvo en el orden del 80% de ocupación con un importante calendario turístico y religioso.

- Jujuy ocupación provincial promedio 62%. Con un gasto promedio diario por turista de $113.371. Entre los más elegidos: La Quebrada por encima del 75% y Valles en el 60%.

- Santiago del Estero–LaBanda60%.

• En Patagonia se destacaron:

- Chubut: Promedio a nivel provincial 70% Lago Puelo, Comarca Andina del Paralelo 42, Puerto Madryn y Esquel entre los más elegidos.

- Río Negro: San Carlos de Bariloche por encima del 70% y Las Grutas 65%.

- En Neuquén: Villa La Angostura 70% y San Martín de los Andes 65%

- Santa Cruz: Calafate 65%

- Tierra del Fuego: Ushuaia 70%. Tolhuin 65%. Río Grande 58%.



