Entidades y organizaciones del agro respaldaron la reducción de retenciones y pidieron avanzar hacia su eliminación total

Destacaron el impacto de la baja de los DEX en la competitividad y en incentivo a las inversiones

9 de Diciembre de 2025 17:27hs

La decisión del Gobierno nacional de reducir nuevamente los derechos de exportación para los principales complejos agrícolas generó rápidas reacciones en el sector. Dirigentes, entidades y mercados destacaron la medida como un paso clave para mejorar la competitividad y dinamizar la producción, mientras remarcaron la necesidad de sostener el camino hacia la eliminación total del tributo.

Desde Coninagro, la entidad valoró públicamente el anuncio y lo definió como "un nuevo paso hacia la baja de las retenciones en Argentina". En su comunicado, remarcaron que el alivio fiscal "permite crecer en competitividad, producción y exportaciones", y expresaron confianza en que el Gobierno continuará avanzando hacia una eliminación definitiva de los derechos de exportación.

No obstante, advirtieron que la baja no debe analizarse de forma aislada, sino como parte de un conjunto de medidas recientes que apuntan a mejorar el clima de inversión. Entre ellas mencionaron el proyecto de modernización laboral (RIMI), la amortización acelerada para equipos de riego, mallas antigranizo y hacienda, la exención de IVA al riego y la solución al problema de la ganancia por tenencia en ganadería. "En conjunto, son señales que mejoran la competitividad del agro", subrayaron.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) también manfiestó su posición al considerar que “la medida es otra señal hacia el campo, para fortalecer algo vital para los productores que es la confianza. Está claro que el camino a seguir para recuperar competitividad en el sector agropecuario es bajar impuestos. Y en el caso de las retenciones desde hace tiempo venimos advirtiendo que es un impuesto que frena el crecimiento y la inversión”.

Andrea Sarnari, presidente de FAA, puntualizó que “la baja de la presión impositiva es siempre una buena señal para el sector. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades que ese es el camino que hay que seguir transitando: una baja progresiva hasta obtener la eliminación total de las retenciones que son un mal impuesto, que es regresivo, distorsivo y que además ha sido de uso discrecional por parte del Estado Nacional durante muchísimos años”. “Ahora bien -aclaró Sarnari- también necesitamos reiterar nuestro pedido acerca de la necesidad de avanzar en otras políticas de incentivo que nos permitan a los productores, sobre todo a los de menor escala, que son los que menos oportunidades tienen, a seguir avanzando”.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) también celebró la noticia y resaltó su impacto histórico: con esta baja, la alícuota permanente de los derechos de exportación del complejo soja se ubica en su nivel más bajo en casi 19 años, un dato que genera expectativas positivas en uno de los sectores más relevantes del comercio exterior argentino.

Por su parte, el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales destaca el anuncio, señalando que la medida que se enmarca en el camino hacia una menor presión impositiva sobre el sector agroindustrial, contribuyendo a mejorar la competitividad, fomentar la inversión y fortalecer el rol del campo como motor de la economía argentina.

En tanto, Diego Cifarelli, Pte de la Federación de la Industria Molinera Argentina ( FAIM) expreso que "este tipo de anuncios q van en la línea de fortalecer la producción nacional para la internacionalización de la cadena son siempre muy valorados"; al tiempo que las Bolsas de Cereales y de Comercio del país destacroan la reducción

permanente de las retenciones como "un paso clave para la competitividad del sector".

Las cuatro cadenas, ASAGIR, ACSOJA, ARGENTRIGO Y MAIZAR, subrayaron: "no pedimos privilegios ni ayudas espefciales, necesitamos seguir removiendo obstáculos para ser más competitivos".

El Consejo Agroindustrial Argentino también se pronunció en favor de la medida: "el camino del alivio fiscal es el correcto para que la agroindustria genere más exportaciones, empleo y divisas".

Asimismo, desde A3 Mercados indicaron que la baja de los DEX "es una gran señal de largo plazo que se le da al campo argentino. Reducir impuestos que han jaqueado históricamente a uno de los sectores más valiosos de la Economía Argentina, es una excelente noticia para el cierre de este año y el futuro de nuestro país".