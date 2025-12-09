El Gobierno anunció una baja de retenciones para los granos

A partir de esta decisión, se reducen las alícuotas de la soja, sus subproductos, el trigo, la cebada, el maíz, el sorgo, y el girasol

9 de Diciembre de 2025 09:17hs

El Gobierno anunció una baja de retenciones a las exportaciones de granos. En su cuenta de X, el Ministro de Economia, Luis Caputo puntualizó que a partir de este "alivio fiscal" las alícuotas se reducirán de la siguiente manera:

•Soja: de 26% a 24%

•Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

•Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

•Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

•Girasol: de 5,5% a 4,5%

El titular de la cartera económica nacional agregó: "hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan".

La decisión se suma a otras reducciones aplicadas por la administración de Javier Milei, que ya había eliminado de manera transitoria las retenciones de septiembre, medida que permitió ingresos por US$7000 millones en un contexto de fuerte tensión cambiaria.

Además, el Gobierno había dispuesto rebajas previas mediante los decretos 697/24, 38/25, 439/25 y 526/25, que llevaron las alícuotas a 0% para economías regionales, productos lácteos, porcinos y otras actividades, con el objetivo de impulsar el valor agregado, el desarrollo exportador y la competitividad de sectores estratégicos.

El Consejo Agroindustrial Argentino se pronunció al respecto "celebramos y destacamos la decisiónla decisión anunciada por el Ministro Caputo, reduciendo los DEX a las cadenas de granos y sbroductos".