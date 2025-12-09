El Consejo de Mayo presentó un resumen final, con ocho temas acordados

El Poder Ejecutivo enviará al Congreso las iniciativas para las sesiones extraordinarias y otras durante el período legislativo 2026.

9 de Diciembre de 2025 17:02hs

El Consejo de Mayo se reunió por última vez este martes y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó un resumen con las conclusiones finales que derivarán en proyectos para el Congreso nacional, incluida la reforma laboral. De los 10 puntos del Pacto firmado el 9 de julio de 2024, se trataron 8, mientras que quedaron fuera la coparticipación federal y la reforma previsional. Estas fueron postergadas por requisitos específicos, como la presencia de todos los gobernadores y cambios previos en el esquema laboral.

El Poder Ejecutivo enviará al Congreso las iniciativas para las sesiones extraordinarias y otras durante el período legislativo 2026. Entre los proyectos previos está la modernización laboral, que incluye regulación para trabajadores de plataformas, derogación de normas antiguas y extensión de la ultra actividad. En materia de propiedad privada, se propone reformar la Ley de Expropiaciones para garantizar indemnizaciones al valor de mercado actualizado por IPC y agilizar desalojos en casos de tenencia precaria.

El acuerdo contempla también una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria que prohíbe el déficit fiscal, establece ajustes automáticos ante desvíos y sanciona el gasto sin partida presupuestaria o financiación mediante adelantos del Banco Central. Asimismo, se sugirió excluir de los Aportes del Tesoro Nacional a provincias que no cumplan con metas fiscales.

En educación se planteó dar mayor autonomía a provincias y escuelas para diseñar planes de estudio, con un rol más activo de los padres y contenidos mínimos comunes fijados por el Estado. En materia tributaria se prevé reformar la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario con beneficios para la formalización laboral y reducción de cargas impositivas. Además, se enviarán modificaciones a leyes sobre Glaciares, Bosques y Acuicultura.