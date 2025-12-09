Condenaron a 8 años y medio de prisión al expolicía que mató de un tiro a un vecino por el volumen de la música en Navidad

El confrontación culminó cuando el ahora condenado, Rafael Horacio Moreno (75) disparó contra el colectivero Sergio David Díaz, causándole una herida en el abdomen que provocó su fallecimiento minutos después.

Sentenciaron a 8 años y 6 meses de prisión a Rafael Horacio Moreno, expolicía condenado por el asesinato de su vecino durante la Navidad de 2024 en La Matanza. El fallo fue emitido en el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de La Matanza.

El juicio se realizó en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza. Un jurado popular declaró culpable a Moreno por el homicidio de Sergio David Díaz, colectivero, ocurrido en la madrugada del 25 de diciembre de 2024, en Lomas del Mirador.

El ataque se produjo durante una reunión en la vereda de la casa de Díaz, donde el grupo escuchaba música y consumía alcohol. Moreno se acercó para solicitar que bajaran el volumen y, tras recibir una respuesta negativa, sacó un arma y amenazó a Díaz.

El confrontación terminó cuando Moreno disparó a Díaz, causándole una herida en el abdomen que provocó su fallecimiento minutos después. El expolicía, de 75 años, fue imputado y condenado por este hecho.