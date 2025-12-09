Comenzó a operar la nueva frecuencia Córdoba–Iguazú

La conectividad aérea de Misiones continúa en expansión y fortalece al destino Iguazú como uno de los principales puntos turísticos del país. Este 4 de diciembre retomó su operación la ruta Córdoba-Puerto Iguazú, con cuatro frecuencias semanales -martes, jueves, sábado y domingo-, con Flybondi, ampliando las opciones de acceso para miles de viajeros que eligen la Maravilla Natural misionera para sus vacaciones.

9 de Diciembre de 2025 16:25hs

Por Ricardo Seronero

La reactivación de este corredor aéreo no solo mejora la llegada de turistas desde el centro del país, sino que también posiciona a Córdoba como un hub estratégico, al consolidarse como la segunda provincia con mayor cantidad de vuelos. Este rol resulta clave para Misiones, ya que abre nuevas oportunidades de conexión y facilita la llegada de visitantes nacionales e internacionales hacia Iguazú, uno de los destinos más buscados de la región.

Con tarifas que parten desde los $44.999 finales por tramo, esta ruta vuelve a integrar dos polos turísticos y culturales de enorme relevancia, fortaleciendo el movimiento aéreo de cara a la temporada de verano.

Iguazú con un promedio de 20 vuelos diarios aumenta su conectividad de cara a la temporada de verano

El 2025 ha sido un año clave para la expansión aérea de Misiones. A la reactivación del corredor Córdoba–Iguazú se suma la recientemente inaugurada ruta Lima–Iguazú, que conecta de manera directa al norte argentino con uno de los principales hubs internacionales de Sudamérica.

Esta operación abre la puerta a un mercado estratégico, facilitando el ingreso de turistas de Perú, Norteamérica, México y gran parte de Centroamérica, y potenciando aún más el posicionamiento regional de Iguazú como un destino de categoría mundial.

El Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú mantiene un ritmo ascendente en su movimiento de pasajeros. Hasta noviembre de 2025, Iguazú superó los 1.505.000 pasajeros transportados por vía aérea, lo que representa un incremento cercano al 24% respecto al mismo período del año anterior. Con un promedio de 20 vuelos diarios, el destino continúa afirmándose como uno de los más elegidos por argentinos y extranjeros.

En total, Misiones superó los 1.829.000 pasajeros aéreos durante los primeros once meses de 2025, confirmando una tendencia de crecimiento sostenido que impulsa al sector turístico, promueve empleo y potencia la economía provincial.

La ampliación de rutas como Córdoba–Iguazú y Lima–Iguazú consolida una red aérea cada vez más robusta, que permite que Misiones siga creciendo, recibiendo visitantes de todo el mundo y proyectándose como un destino accesible, competitivo y en plena expansión de cara a la temporada de verano.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Reviví los programas aquí: https://www.youtube.com/user/SENTIARGENTINA/featured