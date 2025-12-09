Baja de retenciones: "Las medidas deben continuar en el tiempo para poder tomar previsiones en el sector"

"Vamos a esperar a que salga en el Boletín Oficial (la baja de retenciones) para tener el panorama completo. Lo que hemos visto sería una rebaja porcentual definitiva de uno o dos puntos. Celebramos que la rebaja sea definitiva", destacó Andrea Sarnari. La presidenta de la Federación Agraria enfatizó que en el sector agropecuario "las decisiones se toman con dos o tres años de plazo", por lo cual una estabilidad en las normas y los impuestos es crucial para dar previsibilidad.

9 de Diciembre de 2025 18:11hs

