Ayala: "la producción de bananas transita una crisis terminal"

El titular de la FAA de Formosa, Pánfilo Ayala, aseguró que la situación se debe al "clima, la falta de rentabilidad y la ausencia de políticas públicas"

9 de Diciembre de 2025 16:48hs

El titular de la FAA de Formosa, Pánfilo Ayala, aseguró a CHACRA AGRO CONTINENTAL que "la producción de bananas transita una crisis terminal", por el "clima, la falta de rentabilidad y la ausencia de políticas públicas".

El dirigente de la Federación Agraria Argentina explicó que en Formosa, "en su momento, hubo 12.000 hectáreas dedicadas a la producción de bananas", en tanto que "hoy, esa superficie se redujo a 200 has."

Agregó que "competir con la banana importada, nos lleva a no poder sostener el cultivo" y detalló que en la Argentina, "la producción de bananas es mayortmente realizada por pequeños productores".