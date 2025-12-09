Aerolíneas Argentinas y Grupo Abra amplían cooperación

El acuerdo de código compartido que GOL mantiene con Aerolíneas Argentinas desde 2014 ahora será ampliado a la operación de Avianca. Este acuerdo incluye 9 ciudades en Colombia y 12 en Argentina, además de la extensión del acuerdo de interlínea con acceso a 30 nuevos destinos en El Caribe, Centro y Suramérica. “Este nuevo paso en nuestra alianza con Avianca nos permite seguir avanzando en la construcción de una red regional más sólida, con mejores opciones para nuestros pasajeros y una oferta más competitiva”, expresó Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas.

Por Ricardo Seronero

Grupo Abra y Aerolíneas Argentinas anuncian nuevo acuerdo de código compartido bilateral que fortalecerá la conectividad aérea entre Colombia y Argentina.

Con esta iniciativa, los pasajeros de Avianca y Aerolíneas Argentinas podrán volar más fácil al tener un solo tiquete entre ambas aerolíneas, realizar un único check-in, y disfrutar de conexiones más ágiles y eficientes entre múltiples destinos en Colombia, Argentina y otros países de la región.

Avianca tendrá las siguientes ciudades de Argentina para vender en conexión desde Buenos Aires: Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Rosario, Ushuaia, Iguazú, Salta y Tucumán.

Aerolíneas Argentinas tendrá las siguientes ciudades de Colombia para vender en conexión desde Bogotá: San Andrés, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pereira y Santa Marta.

Además, el acuerdo interlínea existente se extiende para sumar 18 destinos en Argentina y Brasil, operados por Aerolíneas Argentinas, y 12 destinos en Centro y Suramérica, operados por Avianca.

Ambas compañías continuarán trabajando en conjunto para obtener las autorizaciones necesarias para la implementación total del acuerdo.

Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas, expresó: “Este nuevo paso en nuestra alianza con Avianca nos permite seguir avanzando en la construcción de una red regional más sólida, con mejores opciones para nuestros pasajeros y una oferta más competitiva”.

Adrian Neuhauser, CEO de Abra, comentó: “Estamos muy felices de firmar este acuerdo con Aerolíneas Argentinas porque permitirá fortalecer la conectividad de nuestros clientes en Avianca en el Cono Sur, acercar a Argentina y a Colombia, a la vez que seguimos construyendo el proyecto de tener más y mejor competencia en la región para que así los clientes tengan cada vez más opciones”.

Cabe señalar que esta iniciativa se enmarca en el Memorando de Entendimiento firmado entre Aerolíneas Argentinas y el Grupo Abra en octubre de 2023, y reafirma el compromiso de ambas partes para tener una red regional más sólida y competitiva con mayores opciones para el cliente.

