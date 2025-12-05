Una importante alimenticia internacional suspende su producción por un mes y suspende a más de 2.300 trabajadores

El secretario general del gremio STIA, Sergio Escalante expresó que esta situación es inédita y reflejo de problemas en la industria por caída de demanda e ingreso de importaciones.

5 de Diciembre de 2025 16:06hs

La alimenticia multinacional Mondelez anunció una paralización de casi un mes en su planta de Pacheco, Tigre, entre el 14 de diciembre y el 4 de enero. Esta suspensión afecta a más de 2.300 empleados.

Desde la empresa indicaron que la medida responde a un mantenimiento planificado para mantener la sustentabilidad operativa a largo plazo. Durante la primera semana, el personal realizará tareas de mantenimiento, limpieza y capacitaciones, mientras que las siguientes dos semanas serán de vacaciones.

ATE respaldó esta decisión luego de un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Comisión Interna para otorgar licencias a los trabajadores durante ese período.

El titular del gremio Sergio Escalante expresó que esta situación es inédita y reflejo de problemas en la industria por caída de demanda e ingreso de importaciones. El delegado de Mondelez, Jorge Penayo, recordó que la última licencia masiva ocurrió en 2001 por causas externas y no por paralización de la producción.