Uccelli: "aún no existe una vacuna para la peste porcina africana"

El consultor Juan Uccelli explicó que la enfermedad, que afectó a jabalíes silvestres en España, no afecta al ser humano

5 de Diciembre de 2025 12:00hs

El consultor Juan Uccelli explicó en CHACRA AGRO CONTINENTAL, que la peste porcina africana (PPA), para la cual aún no hay una vacuna, no afecta al ser humano. De este modo, se refirió al mal que se detectó en dos jabalíes en España, y que derivó en el cierre de una decena de mercados para ese país europeo.

En el caso de la Argentina, apenas 72 horas después de confirmarse los primeros casos de PPA en jabalíes silvestres de Bellaterra (Barcelona), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) activó uno de los cierres sanitarios más rápidos y estrictos de su historia: suspensión inmediata y total de importaciones de productos y subproductos porcinos de riesgo provenientes de España.