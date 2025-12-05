Sustentabilidad agroalimentaria: la nueva frontera que impulsa la Cooperativa Lehmann

Con la mira puesta en las exigencias globales, el asesor Héctor Cattena destaca el rol clave de la cooperativa como “traductora” entre el productor y los mercados que demandan información ambiental cada vez más precisa.

5 de Diciembre de 2025 14:33hs

La sustentabilidad dejó de ser un concepto aspiracional para transformarse en un requisito central de la producción agroalimentaria. Así lo planteó el ingeniero agrónomo Héctor Cattena, asesor de la Cooperativa Guillermo Lehmann, quien analizó el escenario actual y el rol estratégico que asumió la entidad tras el congreso “Desafíos y oportunidades ambientales en el centro de la provincia de Santa Fe”, donde se expusieron resultados inéditos sobre la competitividad ambiental de la región.

Cattena lo resume con claridad: “La sostenibilidad hoy está empujada por dos demandas: las exigencias crecientes de los mercados y el sentido común de cuidar el ambiente”. Sin embargo, advierte que el principal desafío no es producir de manera sustentable, sino demostrarlo.

El asesor destaca que existe abundante información técnica disponible, pero “lo que está faltando en el país son traductores”, es decir, instituciones capaces de convertir esa masa de datos en herramientas prácticas para el productor.

Ante esa necesidad, “la Lehmann” decidió ocupar ese rol: “Nos autopropusimos como puente entre el mundo de la sostenibilidad y el productor agropecuario”, explica.

Esa tarea incluye acompañar al productor en la recolección de datos, desarrollar metodologías confiables y articular con universidades para asegurar procesos robustos y comparables a nivel internacional.

UN MENSAJE CLARO: LA REGIÓN ES ALTAMENTE COMPETITIVA

El reciente congreso organizado por la cooperativa permitió mostrar los primeros resultados de ese trabajo. “La información que tenemos es muy importante”, afirma Cattena, y agrega que la evidencia es contundente: los sistemas productivos del centro-norte de Santa Fe muestran huellas ambientales altamente competitivas a nivel global.

Sorgo, maíz, trigo, soja y la producción de leche fueron evaluados con indicadores internacionales. “Queremos que el mundo conozca que esta región produce con una eficiencia ambiental muy alta. Ese es el meollo de la historia”, remarca.

El objetivo –señala- es que periodistas, científicos, autoridades políticas y estudiantes ayuden a difundir esa ventaja estratégica que hoy tiene el territorio.

UN CONGRESO QUE MARCÓ AGENDA

La convocatoria fue otro dato revelador del interés que despierta esta agenda. A pesar de que “llovía a cántaros”, más de 300 personas participaron del congreso. Entre ellas, decanos, investigadores, estudiantes, representantes de la industria y funcionarios, incluido el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe.

Pero hubo un dato aún más significativo: el 50% de los asistentes fueron productores agropecuarios. Para Cattena, esto confirma que hay un involucramiento creciente del sector primario.

“El productor se va a su casa con la sensación de que se está trabajando bien, y de que existe una gran oportunidad de avanzar junto a la cooperativa y los científicos”, asegura con orgullo el ingeniero agrónomo.

MEDIR, MEJORAR Y ANTICIPARSE AL MERCADO

Tras el congreso, la hoja de ruta tiene dos ejes principales. Por un lado, profundizar la evaluación individual de los establecimientos y acompañar a quienes ya fueron medidos en procesos de mejora continua. “El camino es medir, mejorar, medir, mejorar”, sintetiza el asesor.

El segundo eje, considerado estratégico, apunta a trabajar con la industria —incluidas casas matrices de Canadá y Francia— para anticiparse a las futuras demandas de los consumidores globales. Cattena lo expone con una pregunta clave: “¿Qué va a requerir el consumidor de leche de Europa dentro de 10 años?”.

La búsqueda ahora es identificar qué indicadores ambientales se sumarán a los actuales para comenzar a trabajar desde hoy. “No se trata solo de cumplir con lo que pide la normativa actual, sino de adelantarse al mercado, de estar preparados cuando esos requisitos lleguen”, explica.

Con esta estrategia, la Cooperativa Guillermo Lehmann consolida una posición singular: convertir a los productores del centro-norte santafesino en protagonistas de una agroindustria sustentable y competitiva a nivel mundial. Un desafío que recién empieza, pero que ya cuenta con una hoja de ruta clara: traducir, medir, mejorar y anticiparse.