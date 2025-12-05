Redes sociales: "Chicos y grandes han perdido capacidad de atención por un consumo que es un scrollear permanente"

"Se ha perdido capacidad de atención, de estar en silencio, de aburrirnos, la creatividad, por un consumo que es un scrollear permanente. No estoy segura de la efectividad de medidas como prohibir el uso de redes sociales a menores. Siempre hay un subterfugio para colarse entre las prohibiciones", reflexionó Beatriz Busaniche, directora de la fundación Vía Libre, a raíz de la prohibición de las redes sociales a menores de dieciséis años aprobada en Australia.

5 de Diciembre de 2025 16:19hs

