Por un voraz incendio, 169 pasajeros debieron abandonar un avión que estaba a punto de despegar

5 de Diciembre de 2025 18:16hs

Un incendio en un equipo de carga causó la evacuación de un avión de Latam por parte de sus 169 pasajeros. Ocurrió el jueves por la noche en el aeropuerto internacional de Guarulhos, San Pablo. El siniestro ocurrió en un Airbus A320 destinado a un vuelo doméstico hacia Porto Alegre. No se reportaron heridos durante el incidente.

Las llamas surgieron en un equipo externo para carga, provocando humo que activó los protocolos de seguridad. Los pasajeros evacuaron por la pasarela y los toboganes de emergencia. Videos en redes mostraron el fuego en la parte baja del avión y el descenso de los pasajeros por los toboganes.

La emergencia obligó a suspender por 10 minutos el suministro de combustible a otras aeronaves en el terminal, gestionado por la concesionaria GRU Airport. Latam brindó asistencia a los afectados y 159 pasajeros continuaron su viaje hacia Porto Alegre la madrugada siguiente, mientras 10 fueron reubicados en otros vuelos o trasladados por tierra.

Las causas del incendio aún no se han determinado. La administración del aeropuerto comunicó que colaborará en las investigaciones para esclarecer el incidente.