Netflix compró Warner Bros. Discovery por US$ 82.700 millones

Entre el contenido incorporado están franquicias, series y películas como The Big Bang Theory, Los Soprano, Juego de Tronos, El Mago de Oz y el Universo DC, junto con producciones de Netflix como Wednesday, La Casa de Papel, Bridgerton, Adolescencia y Extraction.

5 de Diciembre de 2025 14:09hs

La plataforma Netflix anunció este viernes la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) por USD 82.700 millones. El acuerdo incluye la adquisición de sus estudios de cine y televisión, además de los productos HBO Max y HBO.

El gigante del streaming informó que la transacción se cerrará tras la separación anunciada de Discovery Global, división de redes globales de WBD, que pasará a ser una empresa independiente que cotizará en bolsa. Esta separación está prevista para el tercer trimestre de 2026.

La operación combina los negocios con el objetivo de ampliar la oferta de entretenimiento global. Entre el contenido incorporado están franquicias, series y películas como The Big Bang Theory, Los Soprano, Juego de Tronos, El Mago de Oz y el Universo DC, junto con producciones de Netflix como Wednesday, La Casa de Papel, Bridgerton, Adolescencia y Extraction.

Los accionistas de WBD recibirán USD 23,25 en efectivo y USD 4,50 en acciones de Netflix por cada título en circulación al cierre. El precio por acción es de USD 27,75, valorando la empresa alrededor de USD 72.000 millones en patrimonio y USD 82.700 millones en valor empresarial.