La Selección Argentina integrará el grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania

Los partidos se jugarán en 16 estadios repartidos en tres países: Estados Unidos tendrá 11 sedes, México 3 y Canadá 2. La final se disputará el 29 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

5 de Diciembre de 2025 16:25hs

La Selección Argentina ya conoce a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026 tras el sorteo realizado en Washington. El torneo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y contará por primera vez con 48 equipos.

Argentina integrará el grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Los días, horarios y sedes de los partidos se confirmarán este sábado 6 de diciembre en una transmisión oficial de la FIFA.

El Mundial tendrá 12 grupos de 4 equipos, con un total de 104 partidos, lo que lo convierte en el más profuso de la historia. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, dando paso a la fase eliminatoria.

