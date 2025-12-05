La región de Ansenuza fue seleccionada para el programa nacional “Promover Verano en Argentina”

La iniciativa de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación financiará acciones de promoción, digitalización y producción audiovisual que fortalecerán la visibilidad de Ansenuza y su estrategia regional de desarrollo turístico, consolidando el avance del corredor y el trabajo conjunto entre los municipios.

5 de Diciembre de 2025 15:40hs

Por Ricardo Seronero

El Ente Regional Ansenuza resultó seleccionado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación para el programa “Promover Verano en Argentina”, una iniciativa destinada a financiar proyectos de promoción, innovación y digitalización de la oferta turística en destinos de todo el país.

La obtención de este financiamiento representa un paso estratégico para fortalecer la visibilidad del corredor Ansenuza, mejorar su presencia digital y avanzar en la producción de contenidos audiovisuales, campañas de comunicación y acciones de sensibilización que pongan en valor los atractivos naturales, culturales y productivos de la región.

Esta selección reafirma el compromiso de los municipios que integran el Ente Ansenuza con la sostenibilidad, el desarrollo territorial y la consolidación de una identidad regional articulada, especialmente en un momento clave como la temporada estival, de alta movilidad turística interna.

Los fondos solicitados por los municipios de Morteros y Marull, serán destinados a una estrategia integral de fortalecimiento digital y promoción turística, que incluye la producción de nuevos contenidos audiovisuales, el impulso de campañas en entornos digitales y acciones de marketing orientadas a mejorar la visibilidad de toda la región.

La Región Ansenuza, cuyo desarrollo se potenció a partir de la creación del Parque Nacional Ansenuza en 2022, es uno de los humedales salinos más grandes del mundo y un referente para el avistaje de aves, la fotografía de naturaleza, el turismo rural y las experiencias vinculadas a la identidad productiva y cultural del noreste cordobés.

El financiamiento acompañará la ejecución del Plan Operativo Ansenuza 2025-2026, que incluye la creación de un Banco Audiovisual Regional, campañas cooperadas y la profesionalización de las herramientas de comunicación del Ente.

Estas acciones permitirán mejorar la presencia digital del destino, incrementar las consultas y reservas durante el verano y fortalecer el desarrollo turístico en las 15 localidades, promoviendo un crecimiento con impacto en toda la región.

Las autoridades municipales destacaron que esta selección fortalece la política turística regional y permite dar continuidad al proceso de planificación estratégica iniciado en 2023, que busca consolidar a Ansenuza como un destino de alta calidad, con un modelo de gestión participativo y sostenible.

