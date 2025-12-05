La clave genética y económica para fortalecer la estabilidad del maíz tardío

Un encuentro virtual inédito reunió a especialistas y referentes nacionales para debatir sobre el cultivo de maíz tardío en un año clave. La jornada analizó a fondo los desafíos que implica esta modalidad de siembra y propuso estrategias de manejo agronómico y comercial respaldadas por análisis globales.

5 de Diciembre de 2025 14:25hs

El evento, denominado “Tardío al frente” y organizado por SUPRA Semillas, la nueva marca de maíz de GDM para Sudamérica, generó un caudal de información técnica crucial para optimizar la productividad, la sanidad, la estabilidad y el potencial de producción de granos como de carne y leche en las zonas maiceras de Argentina.

En la apertura, Justo MacLoughlin (Gerente de Marca), Federico Larrosa (Gerente de Desarrollo) y Santiago Felizia (Gerente Comercial) destacaron la solidez de SUPRA dentro del grupo GDM y su compromiso con el productor. Subrayaron que el objetivo es lograr el mejor resultado mediante genética y manejo agronómico, estando “juntos en el campo” para potenciar la productividad y la estabilidad en las zonas maiceras de Argentina.

SUPRA, que significa espíritu de superación y resultados de excelencia, nace como parte de la estrategia de GDM para liderar el negocio de maíz en Sudamérica. Su origen se vincula a la adquisición del negocio de maíz de KWS, un primer paso que abrió la puerta a una transformación mayor: la integración de una base genética sin precedentes, que se amplía con la reciente incorporación de AgReliant en Estados Unidos. Así, la marca se proyecta hacia el futuro con un germoplasma más diverso y robusto, capaz de responder a los desafíos productivos de la región y más allá.

Desafíos Ambientales y Sanidad: Un Ambiente Conducente a Enfermedades

El bloque de sanidad fue abordado por el Ingeniero Agrónomo Fernando Guerra, quien, junto a los Ingenieros Agrónomos Roberto De Rossi y Roberto Peralta, identificaron al manejo de enfermedades y plagas como los dos parámetros más desafiantes del maíz tardío. Los expertos advirtieron que la siembra tardía le ofrece al maíz un ambiente "muy conducente para el desarrollo de enfermedades". La recomendación fue trabajar con umbrales dinámicos y analizar los pronósticos climáticos, buscando mantener sanos los órganos que generan rendimiento el mayor tiempo posible.

En la actualización sobre Dalbulus maidis (chicharrita), Alejandro Vera (Investigador EEAOC), Macarena Casuso (INTA Las Breñas) y Emiliano Acosta concluyeron que la elección del híbrido por su tolerancia genética es un factor central. Se recomendó concentrar la fecha de siembra en las de menor riesgo y complementar con monitoreo temprano y manejo preventivo con insecticidas.

Manejo Agronómico: Estabilidad y Potencial en grano y silaje

Los Ingenieros Octavio Caviglia, Nicolás Neiff y Fernando Giachetti analizaron el manejo agronómico. Giachetti subrayó que el maíz tardío "revolucionó al cultivo", permitiendo la siembra incluso en zonas marginales. Caviglia explicó que el manejo debe definirse según el ambiente y el rendimiento esperado (planteando escenarios defensivos o de alto rendimiento). Esto incluye factores cruciales como densidad, nutrientes, y la elección del híbrido y fecha de siembra.

En la planificación estratégica para silaje, el ingeniero Héctor López abordó los requerimientos específicos del maíz para generar “más leche, más carne”. Destacó la importancia del mejoramiento genético para silo, aclarando que, si bien el grano representa el 50% de la planta, el resto también debe ser de buena calidad para la alimentación animal.

Perspectiva Económica: Estabilidad Frente al Riesgo Global

Para cerrar la jornada, el economista Sebastián Salvaro expuso sobre “Maíz tardío: qué mirar del mundo y cómo jugar en Argentina”. Salvaro afirmó que el maíz global entra en una fase de "abundancia relativa" marcada por importantes riesgos climáticos y geopolíticos.

En este contexto, el maíz tardío ofrece una ventaja estratégica sólida para Argentina: genera menor riesgo, mayor estabilidad y flexibilidad comercial. Además, mejora el flujo de fondos del productor. Salvaro aconsejó escalonar las ventas, usar coberturas simples (puts/calls/forwards), y concluir que la capacidad exportadora estructural de Argentina, junto al timing único del tardío, la convierten en una ventaja estratégica.

Acerca de: SUPRA SEMILLAS, es la nueva marca de semillas de maíz de GDM para Sudamérica, que ofrece innovación, liderazgo en genética y la cercanía con el productor para buscar eficiencia y rentabilidad en los planteos productivos. SUPRA es el socio confiable y estratégico del productor cuando siembra maíz en su campo.

Esta marca nace a partir de la adquisición que GDM hizo del negocio de maíz a KWS en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. La unión de ambas empresas, con una identidad de trabajo, cultura y valores similares quedó reflejada en el origen del nombre: Supra, que implica el espíritu de superación y resultados de excelencia en el desarrollo de híbridos de maíz, entendiendo las necesidades de los productores.