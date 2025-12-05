José C. Paz: insultos y sillazos entre peronistas y libertarios en la asunción de nuevos concejales

Un video muestra momentos de tensión con agresiones físicas, incluyendo sillazos. En las inmediaciones del acto, la disputa continuó con discusiones y nuevos episodios de violencia. Un hombre sufrió fractura de mandíbula.

5 de Diciembre de 2025 16:51hs

Durante el acto de asunción de los nuevos concejales de José C. Paz, se produjeron enfrentamientos entre militantes peronistas vinculados al intendente Mario Ishii y seguidores libertarios. La violencia estalló poco después de que la concejal María Amoroso jurara su cargo, cuando los grupos comenzaron a cruzar insultos.

Los incidentes se trasladaron rápidamente a empujones y golpes dentro del recinto donde se realizó la jura. Un video muestra momentos de tensión con agresiones físicas, incluyendo sillazos. En las inmediaciones del acto, la disputa continuó con discusiones y nuevos episodios de violencia.

La concejal libertaria denunció que uno de sus militantes sufrió una fractura de mandíbula en los enfrentamientos y que otros también fueron agredidos. Además, informó sobre ataques contra adolescentes presentes y la actuación insuficiente de las autoridades locales para garantizar la seguridad en el evento.

Tras estos hechos, Amoroso acudió a la fiscalía para presentar una denuncia formal por las agresiones sufridas. También anunció que acompañaría a sus militantes heridos a la clínica para constatar su estado de salud y reafirmó su compromiso en la actividad política pese a la violencia.