Un video muestra momentos de tensión con agresiones físicas, incluyendo sillazos. En las inmediaciones del acto, la disputa continuó con discusiones y nuevos episodios de violencia. Un hombre sufrió fractura de mandíbula.
5 de Diciembre de 2025 16:51hs
José C. Paz: insultos y sillazos entre peronistas y libertarios en la asunción de nuevos concejales
Durante el acto de asunción de los nuevos concejales de José C. Paz, se produjeron enfrentamientos entre militantes peronistas vinculados al intendente Mario Ishii y seguidores libertarios. La violencia estalló poco después de que la concejal María Amoroso jurara su cargo, cuando los grupos comenzaron a cruzar insultos. 

Los incidentes se trasladaron rápidamente a empujones y golpes dentro del recinto donde se realizó la jura. Un video muestra momentos de tensión con agresiones físicas, incluyendo sillazos. En las inmediaciones del acto, la disputa continuó con discusiones y nuevos episodios de violencia.

La concejal libertaria denunció que uno de sus militantes sufrió una fractura de mandíbula en los enfrentamientos y que otros también fueron agredidos. Además, informó sobre ataques contra adolescentes presentes y la actuación insuficiente de las autoridades locales para garantizar la seguridad en el evento.

Tras estos hechos, Amoroso acudió a la fiscalía para presentar una denuncia formal por las agresiones sufridas. También anunció que acompañaría a sus militantes heridos a la clínica para constatar su estado de salud y reafirmó su compromiso en la actividad política pese a la violencia.

 

