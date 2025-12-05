Daniel Prieto es el nuevo Presidente de FEHGRA

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, FEHGRA renovó su Comité Ejecutivo y su Consejo Directivo, en el marco de la 238° Reunión de Consejo Directivo y la Asamblea General Ordinaria llevadas a cabo en Mendoza. “Voy a visitar todas las Entidades, fortalecer la presencia territorial es una prioridad” sostuvo el flamante presidente.

5 de Diciembre de 2025 16:00hs

Por Ricardo Seronero

La agenda de la 238° Reunión de Consejo Directivo y la Asamblea General Ordinaria, realizada el 3 y 4 de diciembre en la ciudad de Mendoza, incluyó en sus jornadas, disertaciones de destacados economistas y politólogos, quienes analizaron la coyuntura económica y las principales tendencias con una mirada especialmente enfocada en la realidad del sector hotelero y gastronómico. Participaron Esteban Domecq, Santiago Bulat, Matías Surt, Paulino Rodrigues, Rosendo Grobocopatel y el exgobernador José Octavio Bordón.

Además, se presentaron los avances de los Departamentos de Capacitación y Formación Profesional, Entidades, Política Laboral y Social, Política Tributaria, Derechos Intelectuales, Actividades Informales y Turismo, junto con las acciones del Área de Desarrollo Gastronómico y Hotelero.

También se puso a consideración el trabajo realizado por el Comité Ejecutivo durante el último período, así como el balance 2025, reafirmando la misión de la Federación de continuar impulsando al sector frente a los desafíos actuales y futuros.

Nuevo presidente

En esta instancia institucional se realizó la renovación parcial de autoridades. El nuevo Comité Ejecutivo quedó integrado de la siguiente manera: Presidente: Daniel Prieto, Vicepresidente 1: Alejandro Papasidero, Vicepresidente 2: Ignacio Bordón, Vicepresidente 3: Carlos Mellano, Vicepresidente 4: Raúl Kotler, Secretario: José Luis Recchia, Tesorero: Juan Chibán, Prosecretario: Pablo Ortiz, Protesorero: Claudia Mabellini, Secretaria de Actas: Alejandra Rodríguez Díaz.

Los Revisores de Cuentas Titulares son Matías Barone, Raúl Roitman y Gabino Escribano y los Revisores de Cuentas Suplentes: Daniel Suffredini y María Verónica Ulloa.

Los Coordinadores Regionales son: CABA, Verónica Sanchez; Centro: Guillermo Natali; CUYO: Armando Zavattieri, NEA: Jorge Antonio, NOA: Cristian Boglione, Patagonia: Belén García Bertone y por la Provincia de Buenos Aires: Hernán Szkrohal.

En sus primeras palabras como presidente de FEHGRA, Daniel Prieto expresó su compromiso con profundizar el carácter federal de la institución: “Voy a visitar todas las Entidades, fortalecer la presencia territorial es una prioridad”.

Agregó: “Voy a tomar las palabras del Gobernador de Mendoza, quien dijo: ‘no voy a administrar sobre lo hecho, sino que vamos a construir sobre todo lo actuado durante estos años’. Esa también será mi premisa”.

El flamante Presidente agradeció especialmente el acompañamiento de la AHRCC y destacó el apoyo de Antonio Roqueta, Roberto Brunello y Mario Zavaleta, referentes claves en su camino dirigencial.

Daniel Prieto es Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas, con un Master in Business Administration obtenido en Madrid. Empresario gastronómico, integra una familia con varias generaciones de trayectoria en el sector. Fue presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad de Buenos Aires, cargo desde el cual consolidó una destacada carrera dirigencial. Además, es autor del libro “Junior, Romper el techo de cristal”.



