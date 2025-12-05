El economista de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ramiro Costa agregó que “se ha consolidado una buena cosecha”

8 de Diciembre de 2025 06:30hs

El economista de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ramiro Costa consideró que Costa: “la campaña 2024/25 fue un ciclo de recuperación agrícola”. Agregó que “se ha consolidado una buena cosecha”, y “se han logrado equilibrios macroeconómicos”.

Puntualizó, además, que “Argentina se ha vuelto a insertar al mundo” en términos comerciales.

Destacó que “la nota negativa de esta campaña son los excesos hídricos” que afectan a vastas zonas productivas de la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la siembra de granos gruesos, aseguró que “viene muy bien, y con buena humedad del suelo”.