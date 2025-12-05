ATE anunció un paro con movilización al Congreso para el martes próximo contra la precarización laboral

Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, afirmó que la reforma busca disciplinar la fuerza de trabajo y no mejorar la economía ni la productividad. Según él, el proyecto atenta contra los derechos laborales.

5 de Diciembre de 2025 14:00hs

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro con movilización al Congreso para el martes 9 de diciembre. La medida fue convocada en rechazo a la reforma laboral que prepara el Gobierno nacional. El borrador de la iniciativa ingresaría la próxima semana al Senado.

El borrador contempla cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales. Propone una modernización integral de la Ley de Contrato de Trabajo y normas complementarias.

El objetivo oficial es reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y actualizar las relaciones laborales para adecuarlas a los nuevos modelos productivos.