Argentina emitirá bonos a 4 años al 6,5% para pagar deuda

5 de Diciembre de 2025 14:24hs

El Ministerio de Economía confirmó que Argentina emitirá bonos a 4 años con vencimiento en noviembre de 2029 y cupón del 6,5%, endeudándose para refinanciar deuda existente, un clásico desde principios de los años 80, que sólo tuvo un parate después del estallido del 2001 y que fue revivido a partir del endeudamiento acelerado de la presidencia de Macri. Luis Caputo afirmó que los bonos estarán bajo legislación local y "no representan deuda nueva".

La Secretaría de Finanzas abrió la licitación del "Bono del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses 6,50% con vencimiento 30 de noviembre de 2029" (BONAR 2029N). La recepción de ofertas será el 10 de diciembre, entre las 10 y las 15 horas, con liquidación el 12 de diciembre. La suscripción aceptada será exclusivamente en dólares estadounidenses.

La licitación tiene dos tramos: uno no competitivo, dirigido a personas físicas o jurídicas sin especialistas en finanzas, y otro competitivo, para ofertas mayores a USD 50.000 o participantes excluidos del tramo no competitivo. No hay precios mínimos ni máximos.

Las propuestas deben presentarse a través de agentes de liquidación y compensación o de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV), cumpliendo los plazos establecidos.