Aerolíneas Argentinas incorpora su decimoquinto Boeing 737 Max

Aerolíneas Argentinas informa que arribó al país un nuevo Boeing 737 MAX 8 con matrícula LV-KNR. Se trata del decimoquinto avión de este modelo que se integra la flota y del avión número 83 en operación dentro de la compañía.

La aeronave será sometida en los próximos días a los vuelos de prueba y revisiones mandatorias previas a su habilitación operativa, con el objetivo de que esté disponible de cara a la alta temporada de verano. Una vez en servicio, atenderá rutas domésticas y regionales, contribuyendo a mejorar la eficiencia y el desempeño económico en los mercados donde opere.

Los Boeing 737 MAX se destacan por su configuración de 170 asientos, motores de última generación, winglets avanzados y sistemas de cabina modernizados. Gracias a su diseño aerodinámico, permiten una reducción del 40% en la huella sonora y emisiones de NOx un 50% inferiores respecto a los límites establecidos por la OACI (CAEP/6). Además, ofrecen costos operativos un 8% menores frente a otras aeronaves de similar capacidad.

Días atrás, Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de su primer plan de inversión con fondos propios, un hecho inédito para la compañía, que prevé la incorporación de 18 nuevas aeronaves -entre ellas 4 Airbus A330neo y 14 Boeing 737 MAX en distintas variantes- junto con un programa de renovación de interiores y conectividad Wi-Fi para toda la flota. Este plan marca una nueva etapa en la sostenibilidad financiera de Aerolíneas y en su capacidad para proyectar crecimiento con recursos propios.



