Absolvieron a todos los acusados en la causa 'Fútbol para Todos'

5 de Diciembre de 2025 18:25hs

El Tribunal Oral Federal N°1 absolvió a todos los acusados en la causa Fútbol para Todos, que investigaba posibles irregularidades en el manejo de fondos entre 2009 y 2015. La resolución se dio tras diez años de proceso y beneficia, entre otros, a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.

Los jueces Ricardo Basilico, José Michilini y Adrián Grünberg consideraron que la fiscalía, dirigida por Miguel Ángel Osorio, no presentó una acusación válida. Señalaron que la fiscalía no fundamentó correctamente sus conclusiones ni valoró adecuadamente las pruebas, lo que impidió evaluar la situación de los imputados.

En su acusación, Osorio había solicitado tres años de prisión para Fernández por administración fraudulenta y violación de deberes públicos. Para Capitanich pidió ocho meses de cárcel por violación de dichos deberes. También solicitó penas contra Luis Segura, Natalia Rigano, Carlos Pandolfi y Norberto Monteleone, vinculados con administración fraudulenta.

Por otro lado, el fiscal incluyó en la investigación a otros exfuncionarios y directivos, pero decidió no imputarles cargos. Entre ellos estaban Gabriel Mariotto, Miguel Ángel Silva, Rubén Raposo y varios representantes de la Asociación del Fútbol Argentino y la Fundación "El Futbolista".