Volvieron al país los mendocinos arrestados en Miami por robar en un shopping

La jueza Mindy Glazer les comunicó los cargos y fijó los montos que deberán abonar para enfrentar el proceso, y estableció que el 29 de enero deben presentarse para conocer sus condenas.

4 de Diciembre de 2025 15:30hs

Cinco mendocinos arrestados en Miami por sustraer valijas y mercadería de locales en el Dolphin Mall quedaron en libertad tras pagar las fianzas impuestas por la Justicia de Florida. La jueza Mindy Glazer les comunicó los cargos y fijó los montos que deberán abonar para enfrentar el proceso, y estableció que el 29 de enero deben presentarse para conocer sus condenas. Anoche regresaron a Argentina en un vuelo con escala en Chile.

Roberto Castillo, abogado de dos de los acusados, aclaró que sus clientes no fueron deportados y atribuyó el incidente a un malentendido. Afirmó que uno de ellos, Juan Pablo Rua, tiene una empresa con 100 empleados en Mendoza y que viaja regularmente a Miami. Castillo negó la participación de todos, salvo uno, en el hurto y cuestionó las interpretaciones policiales basadas en videos que mostraban a un grupo de amigos abriendo una valija.

Glazer imputó a Diego Xiccato por crimen organizado, robos múltiples y hurto menor, fijando una fianza de USD 4.500 y la prohibición de acercarse al mall. Para Mauricio Aparo Orlando también se estableció una fianza de USD 4.500, mientras que Sebastián Moyano y Manuel Zuloaga Arenas debieron abonar USD 4.000 cada uno. Rua pagó la misma suma y resolvió su situación rápidamente para poder volver a Argentina.

El caso se inició tras denuncias por robos en comercios del Dolphin Mall, donde la policía observó vía cámaras que los acusados tomaban valijas en Burlington y cargaban ropa de marcas como Columbia, The North Face y Tommy Hilfiger. Dos detenidos fueron arrestados en una parada de ómnibus con artículos por USD 950 y los otros tres dentro del shopping con mercadería valuada en más de USD 1.200.