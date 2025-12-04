Una joven cordobesa fue asesinada a puñaladas en España: su pareja argentina se suicidó

El caso fue descubierto cuando el jardín al que asistía el hijo de 3 años alertó por la ausencia de alguien para retirarlo y activó contactos de emergencia.

4 de Diciembre de 2025 17:00hs

Una joven argentina de 29 años fue asesinada a puñaladas en su departamento de Alicante. Las autoridades identificaron a su pareja, también argentina, como principal sospechoso, quien se suicidó tras el crimen. El caso fue descubierto cuando el jardín al que asistía el hijo de 3 años alertó por la ausencia de alguien para retirarlo y activó contactos de emergencia.

La víctima, Oriana Rojas, originaria de Córdoba, se había mudado a España junto a su marido en busca de mejores oportunidades laborales. Vivían en Alicante, donde ella trabajaba en Necomplus, una empresa de soluciones tecnológicas para medios de pago electrónicos. En los últimos meses, la pareja había estado separada pero continuaba viviendo en el mismo domicilio.

El hecho ocurrió mientras el hijo de la pareja permanecía en la guardería. La hermana de la víctima, tras no lograr contacto con los padres, se dirigió a la vivienda y encontró el cuerpo de Oriana cerca de la puerta principal y el del sospechoso en el balcón, quien aparentemente se ahorcó.

Las autoridades policiales iniciaron la inspección ocular y trasladaron los cuerpos al Instituto de Medicina Legal de Alicante para los estudios forenses. La investigación sigue en curso para establecer la secuencia exacta del femicidio seguido de suicidio.

