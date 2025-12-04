Tucumán presentó su temporada de verano 2026 en Buenos Aires

Bajo el lema “Tucumán tiene todo”, ante una gran convocatoria; fue presentada de forma oficial la temporada estival 2026 en la CAME, donde operadores turísticos y referentes del sector participaron de una jornada que mostró la diversidad de experiencias que la provincia ofrecerá este verano. El encuentro tuvo la presencia del secretario Scioli; donde destacó que “es clave la articulación público privada para el desarrollo y crecimiento del sector, y fundamental que el turismo sea una política de Estado como sucede en el Gobierno nacional y también en el tucumano”. “El gobierno provincial ha decidido invertir en seguridad, en infraestructura y capacitación para favorecer el turismo” sostuvo Domingo Amaya, máxima autoridad turística de la provincia norteña.

4 de Diciembre de 2025 17:49hs

Por Ricardo Seronero



Tucumán realizó hoy el lanzamiento oficial de su Temporada de Verano 2026 en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en Buenos Aires, donde reunió a autoridades nacionales, provinciales, instituciones del sector y una amplia presencia de medios de comunicación. La actividad se desarrolló en un auditorio colmado y se consolidó como un espacio estratégico para reforzar la promoción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, principal centro emisivo del turismo argentino con la participación del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli; y el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya.

Estuvieron presentes además los presidentes de la Cámara de Turismo de Tucumán y de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales; del Consejo Federal de Turismo y titular del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; y el vicepresidente de la CAME, Fabián Castillo.

En este contexto Scioli destacó que “es clave la articulación público privada para el desarrollo y crecimiento del sector, y fundamental que el turismo sea una política de Estado como sucede en el Gobierno nacional y también en el tucumano”.

“Sé el impacto positivo que tiene nuestro sector en las economías regionales, y en la generación de empleo, por esto debemos seguir trabajando para poner en valor cada rincón de nuestro país”, finalizó Scioli.

Amaya hizo referencia a la nueva campaña de turismo provincial “Tucumán tiene todo” y agradeció a los empresarios que lo acompañaron y a los operadores turísticos que se acercaron a conocer la nueva oferta. Además agregó: “El gobierno provincial ha decidido invertir en seguridad, en infraestructura y capacitación para favorecer el turismo”.

La jornada inició con una exhibición de la oferta turística tucumana y finalizó con una presentación a cargo de la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva, quien expuso las experiencias de la provincia para este verano. Entre las propuestas destacan el turismo aventura, las vivencias culturales y auténticas que propone el turismo rural y los sabores tucumanos.



Con una combinación de naturaleza, cultura, sabores, turismo rural, aventura y una identidad auténtica, Tucumán reafirma su condición de destino integral, preparado para recibir a los visitantes en una nueva temporada que promete consolidar su crecimiento.



