La medición de la pobreza bajó al 36,3% en 2025, pero en parte se debe a cambios en la metodología, alerta la UCA

La reducción también responde a la estabilización de precios tras el descalabro económico y social de 2023-24. Casi seis de cada diez hogares con menores son pobres. "No crece el desempleo, pero sólo crecen las changas", que ya representa más de un tercio de la masa laboral.

4 de Diciembre de 2025 15:05hs

La pobreza por ingresos en Argentina descendió al 36,3% en 2025, un nivel similar al registrado en 2022. Esta baja se vincula parcialmente a un cambio metodológico en la medición de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares, lo que podría exagerar la caída respecto a 2023. La reducción también responde a la estabilización de precios tras el ajuste económico de fines de 2023.

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) destaca que, a pesar de la caída, el impacto económico de 2023-2024 generó un fuerte deterioro en el bienestar. La indigencia alcanzó casi el 15% en 2025, tras trepar al 11,2% en 2023, y aún se mantiene por encima de los niveles previos a la recesión de 2018-2019, aunque bajó a 6,8%. La pobreza afecta especialmente a los hogares con menores, donde la tasa supera el 58%.

Los datos muestran marcadas desigualdades según los estratos socioeconómicos, con pobreza del 3,5% en grupos medios altos y hasta el 71,8% en los más vulnerables. La pobreza crónica afecta al 29,9% de los hogares, concentrándose en los sectores bajos y muy bajos. Además, la brecha entre hogares con y sin niños se mantiene como uno de los problemas estructurales más persistentes.

El director del Observatorio, Agustín Salvia, señaló que Argentina enfrenta un modelo agotado con déficit en producción, inversión y empleo pleno. Indicó que no crece el desempleo, sino que hay una extensión del empleo irregular y precarizado, con más trabajos informales y mal remunerados, como changas y vendedores ambulantes, que hoy representan cerca del 34% de la fuerza de trabajo urbana.