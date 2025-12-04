La Legislatura bonaerense sancionó el endeudamiento de US$ 3.685 millones que pedía Kicillof

La ley incluye la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal por $350.000 millones, con pagos fijos por $250.000 millones destinados a los municipios.

4 de Diciembre de 2025 15:33hs

La Legislatura bonaerense aprobó la Ley de Financiamiento que autoriza a Axel Kicillof a tomar deuda por USD 3.685 millones para cubrir vencimientos, obras y gastos corrientes. La norma fue sancionada en ambas cámaras con 62 votos afirmativos en Diputados y 31 en el Senado durante la madrugada del jueves.

La ley incluye la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal por $350.000 millones, con pagos fijos por $250.000 millones destinados a los municipios. Además, contempla la emisión de Letras del Tesoro por USD 250 millones, USD 150 millones para proyectos energéticos de Buenos Aires Energía y USD 250 millones para obras viales a cargo de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

También establece la condonación de algunas deudas municipales con el gobierno provincial y crea una comisión bicameral para el seguimiento de la emergencia económica de Buenos Aires y sus municipios. La normativa busca cumplir compromisos financieros y mantener la inversión en obra pública y asistencia a los 135 municipios.

La sanción de la ley se logró tras negociaciones entre oficialismo y oposición que incluyeron la ampliación del directorio del Banco Provincia con seis nuevos integrantes y la modificación de la Carta Orgánica. Esta ley forma parte del paquete económico 2026 junto al presupuesto de $41,5 billones y la Ley Impositiva, y es clave para evitar un default sin afectar salud ni educación.