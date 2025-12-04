Juicio político a los jueces del caso Dalmasso

Con el jury aceptado, el fiscal general Juan Manuel Delgado tendrá 30 días hábiles para presentar la acusación y el juicio se realizará en 2026. Paralelamente, la familia continúa buscando llevar que se anule el sobreseimiento por prescripción que le otorgaron a Bárzola, el principal sospechoso.

4 de Diciembre de 2025 12:59hs

Los jueces Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro enfrentarán un juicio político por presunto "mal desempeño" y "negligencia grave" en la investigación del caso de la violación y asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido en Villa Golf, Río Cuarto, Córdoba, en noviembre de 2006. La decisión fue tomada este jueves por el jurado de enjuiciamiento de Córdoba.

La investigación se complicó a fines del año pasado cuando nuevos análisis de ADN señalaron a Roberto Bárzola, que trabajaba en la casa de la víctima, como principal sospechoso. Sin embargo, Bárzola fue sobreseído por prescripción, recurso que la familia Dalmasso continúa impugnando ante la justicia.

Los fiscales que participaron en la causa fueron criticados por la familia de la víctima debido a la negativa a analizar muestras genéticas de Bárzola y por concentrarse en hipótesis sin fundamento, dejando de lado la pista más directa que vinculaba al parquetista con el crimen. Las denuncias contra los fiscales llevaron al inicio del proceso contra ellos.

Con el jury aceptado, el fiscal general Juan Manuel Delgado tendrá 30 días hábiles para presentar la acusación y el juicio se realizará en 2026. Paralelamente, la familia continúa buscando llevar a Bárzola a juicio para anular su sobreseimiento por prescripción.