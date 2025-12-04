El FMI le pide al Gobierno de Milei ”más ambición” en la acumulación de reservas

La vocera Julie Kozack explicó que el objetivo principal es consolidar la estabilidad macroeconómica alcanzada y mejorar la capacidad de Argentina para enfrentar choques externos. Además, señaló la importancia de implementar un marco monetario y cambiario "coherente", en otra indirecta hacia el retraso cambiario.

El Fondo Monetario Internacional reafirmó la necesidad de fortalecer los depósitos del Banco Central de la República Argentina y pidió al gobierno de Javier Milei impulsar un camino más ambicioso para acumular reservas y así acceder a los mercados de capital.

Durante una conferencia en Washington, la vocera del FMI, Julie Kozack, reconoció que cumplir la meta de inflación para fin de año será un desafío, aunque valoró la desaceleración que se ha registrado. Destacó que es esencial que las autoridades realicen un esfuerzo conjunto para reconstruir las reservas internacionales.

Respecto al posible otorgamiento de un “waiver” ante un eventual incumplimiento de la meta, la vocera evitó especular y aseguró que se evaluará en las discusiones de la próxima revisión. Sobre el intercambio de USD 20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos, indicó que el FMI evaluará cómo considerar este tipo de instrumentos en su próximo informe técnico.