Agentes municipales llegaron en pocos minutos, identificaron a los implicados (un joven de 25 y una muchacha de 18) y les ordenaron retirarse del lugar.
4 de Diciembre de 2025 12:59hs
Descubrieron a dos jóvenes mientras tenían sexo dentro de una escuela mientras adentro daban clases
Un hombre de 25 años y una joven de 18 fueron sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de la Casa del Bicentenario de La Banda, Santiago del Estero, frente a un aula llena de alumnos. Los estudiantes, que participaban de una clase de computación, detectaron movimientos extraños en una ventana interna del edificio.

La directora del establecimiento fue informada y suspendió momentáneamente las actividades. Se activó el sistema de Alerta Banda para coordinar la intervención del personal de seguridad.

Agentes municipales llegaron en pocos minutos, identificaron a los implicados y les ordenaron retirarse del lugar. La acción buscó evitar alteraciones y proteger el bienestar emocional de los alumnos.

La situación causó malestar entre directivos y docentes, quienes calificaron el hecho como una vulneración del espacio institucional. La rápida intervención evitó incidentes adicionales, aunque el clima permaneció tenso durante el resto de la jornada.

