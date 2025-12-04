Corrupción en ANDIS: la Cámara federal porteña ordenó investigar el origen y la veracidad de los audios de Spagnuolo

Los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico revocaron la resolución del Juzgado Federal Nº 11, que había rechazado los planteos de nulidad de las defensas de los hermanos Kovalivker y de Spagnuolo.

4 de Diciembre de 2025 14:51hs

La Cámara Federal porteña ordenó investigar el origen y la veracidad de los audios de Diego Spagnuolo que motivaron la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico revocaron la resolución del Juzgado Federal Nº 11, que había rechazado los planteos de nulidad de las defensas de los hermanos Kovalivker y de Spagnuolo.

El tribunal destacó que la causa se inició por denuncia de un particular basada en rumores periodísticos y que aún no se conoce el origen de los audios ni si fueron manipulados, editados o generados total o parcialmente con inteligencia artificial. La defensa de Spagnuolo sostuvo que las grabaciones carecen de autenticidad y posiblemente fueron obtenidas sin el consentimiento de los interlocutores, por lo que constituyen una violación a derechos constitucionales.

Los abogados solicitaron declarar la nulidad de la resolución y de todos los actos posteriores y pidieron el sobreseimiento de Spagnuolo. Añadieron un informe pericial que concluye que el audio fue editado y modificado múltiples veces, con cortes y alteraciones en los parámetros acústicos, lo que impide verificar su integridad y autenticidad.

El perito señaló que la grabación presenta discontinuidades y artefactos propios de una manipulación intencionada posterior a la captura original, y remarcó que la secuencia no es única ni mantiene continuidad durante el diálogo. La causa deberá continuar la investigación para esclarecer estas irregularidades en los audios.