Ocho penitenciarias detenidas y dos prófugas por golpear salvajemente a una reclusa trans

3 de Diciembre de 2025 14:50hs

Una joven trans, que se encuentra detenida en el Establecimiento Penitenciario 3 (EP3) del Complejo Bouwer, en Córdoba, denunció que había sufrido una golpiza por parte de un grupo de guardias mujeres de la cárcel. La agresión ocurrió el domingo 23 de noviembre y este martes se ordenó la detención de diez efectivos.

El fiscal de Instrucción José Mana tomó la decisión tras una presentación de la jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba, Carolina Funes, quien recibió la denuncia y solicitó el análisis de cámaras de seguridad.

El denunciante ingresó a la cárcel como mujer, luego se autopercibió hombre y fue trasladado esposado a una sala donde fue golpeado por guardias mujeres. Según la denuncia, las agresiones fueron secuenciales y el detenido quedó incomunicado.

Las cámaras confirmaron la versión del denunciante. Ocho guardias fueron detenidas y dos siguen prófugas. Las acusadas enfrentan cargos por abuso de poder y violencia institucional.