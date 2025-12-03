Mariano Gorodisch: "La mora de tarjetas en bancos de primera línea en los segmentos más bajos llega al 30%"

"En agosto hubo una mora en las tarjetas del 6,6%, en septiembre subió (récord) a 7,3%. Y lo que dicen los bancos es que en noviembre alcanzó casi el 10%. Los bancos están cortando los límites disponibles para poder tarjetear. Mucha gente paga el mínimo tres veces seguidas y se le arma una bola de nieve terrible. Es la principal razón por la que no bajan las tasas", resumió el especialista financiero. "La clave es que, si tenés dos tarjetas, las fechas de cierre difieran quince días. Si tenés una compra muy grande, hacela al día posterior del cierre, así tenés 45 días de financiación gratis", aconsejó.

3 de Diciembre de 2025 17:45hs

