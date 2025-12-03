LEVEL inicia una nueva etapa como aerolínea y empieza a operar con su propio código IATA “LL”

El primer vuelo de LEVEL con el código IATA “LL” se realizó el 1 de diciembre en la ruta Barcelona-Nueva York (LL2627), marcando el inicio de su operativa de forma autónoma. De esta forma, la aerolínea sigue consolidando su posición como primer operador de largo radio de Barcelona, con un 16% de cuota de mercado. “Este es un momento histórico para LEVEL y para todo el equipo. Iniciar operaciones con nuestro propio código IATA ‘LL’ es el resultado de un año de esfuerzo, dedicación y compromiso colectivo tras la obtención de nuestro Certificado de Operador Aéreo (AOC). Hemos demostrado que somos capaces de evolucionar, de asumir nuevos retos y de consolidarnos como una aerolínea independiente, eficiente e innovadora. Esto nos da impulso para asumir nuevos retos y para seguir fortaleciendo el largo radio desde Barcelona, conectando la ciudad con el mundo y ofreciendo a nuestro pasaje una experiencia accesible, personalizable y competitiva” afirma Rafael Jiménez Hoyos, CEO de LEVEL.

Desde esta semana, ha empezado a operar con su propio código IATA “LL”, un nuevo hito en la historia de la compañía que impulsará su crecimiento y consolida su posición como una de las aerolíneas de referencia en el largo radio desde Barcelona. Con este logro, LEVEL, que nació en 2017 como una marca comercial operada por Iberia, culmina su proceso de autonomía operativa como una aerolínea más de International Airlines Group (IAG).

Este proceso se inició con la obtención del Certificado de Operador Aéreo (AOC) en diciembre de 2024, y se ha seguido desarrollando a lo largo de 2025 con la gestión progresiva de los permisos operacionales para volar a Estados Unidos, Argentina y Chile - países en los que opera LEVEL- otorgados por las autoridades estatales de cada país.

En junio de 2025, LEVEL también alcanzó un nuevo hito al obtener el Registro IOSA, un reconocimiento internacional que certifica que la aerolínea cumple con los estándares más exigentes en seguridad y gestión operativa, reforzando su compromiso con la excelencia y la seguridad aérea.

BCN-JFK: Primer vuelo con el código IATA “LL”

El 1 de diciembre ha sido la fecha en la que la aerolínea ha comenzado a operar sus vuelos con su propio código IATA “LL”. Concretamente, este primer vuelo ha sido el LL2627 entre Barcelona y Nueva York (JFK), con salida a las 18:45h. Este vuelo ha representado mucho más que un cambio en la operativa: ha sido el reflejo visible de la evolución de la aerolínea y del inicio de esta nueva etapa, en la que gestionará de forma autónoma todas sus operaciones y le dará más impulso para seguir creciendo.

Para la clientela, este cambio únicamente se hará visible a través de las reservas y los documentos oficiales del vuelo. A partir de ahora, el código que empieza por “LL” acompañará los números de vuelo, identificando a LEVEL cómo aerolínea.

“Este es un momento histórico para LEVEL y para todo el equipo. Iniciar operaciones con nuestro propio código IATA ‘LL’ es el resultado de un año de esfuerzo, dedicación y compromiso colectivo tras la obtención de nuestro Certificado de Operador Aéreo (AOC). Hemos demostrado que somos capaces de evolucionar, de asumir nuevos retos y de consolidarnos como una aerolínea independiente, eficiente e innovadora. Esto nos da impulso para asumir nuevos retos y para seguir fortaleciendo el largo radio desde Barcelona, conectando la ciudad con el mundo y ofreciendo a nuestro pasaje una experiencia accesible, personalizable y competitiva” afirma Rafael Jiménez Hoyos, CEO de LEVEL.

Un año de expansión con más equipo y consolidando el liderazgo

El crecimiento de LEVEL también se refleja en la evolución de su equipo. En el último año, la aerolínea ha ampliado su plantilla un 750%, incorporando tripulaciones propias y reforzando distintos departamentos para afrontar esta nueva etapa. Este incremento en el capital humano y a nivel organizativo permite a LEVEL operar con mayor eficiencia y responder con agilidad a los retos del sector.

Este desarrollo interno acompaña la consolidación de LEVEL en el mercado. Este 2025, la aerolínea mantiene su liderazgo en el largo radio desde Barcelona, con una cuota de mercado del 16% en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona–El Prat.

La compañía continuará con su plan de expansión buscando consolidar su posición como una aerolínea eficiente, innovadora y orientada a la clientela. Además, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo del largo radio desde Barcelona, manteniendo su compromiso de conectar la ciudad con el mundo de manera directa y sin escalas.

Dalí, un guiño al legado cultural catalán

En el ámbito operativo, LEVEL ha escogido un indicativo radio (callsign) con un guiño al legado cultural catalán - cada aerolínea utiliza un callsign para identificarse en sus comunicaciones por radio con los centros de control y servicios de navegación aérea. El distintivo de LEVEL a partir de ahora será “Dalí”. Una elección que no es casual y que rinde homenaje a las raíces de la aerolínea, valor que forma parte de la identidad de LEVEL. De esta forma, la compañía reafirma su vínculo con Catalunya, la ciudad de Barcelona y su apuesta por, no solo conectarla, sino también proyectarla al mundo.



