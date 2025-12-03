La liquidación de dólares del agro se derrumbó en noviembre

La caída fue del 32% en el décimo primer mes del año, por lo que ingresaron sólo U$S760 millones

3 de Diciembre de 2025 06:52hs

Los agroexportadores liquidaron U$S 759,7 millones en noviembre, de acuerdo al informe difundido por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que en conjunto representan cerca del 48% de las exportaciones totales del país.

El monto liquidado implicó una caída del 32% respecto de octubre de 2025, aunque en la comparación interanual el balance sigue siendo positivo: entre enero y noviembre el ingreso de divisas del sector creció un 24% frente al mismo período de 2024.

Desde las entidades explicaron que noviembre estuvo marcado por la ejecución de embarques de granos y por el procesamiento de molienda para exportación, operaciones que estuvieron vinculadas al régimen especial dispuesto por el Decreto 682/2025, que estableció la suspensión temporal de los derechos de exportación. En ese sentido, remarcaron que el ingreso de divisas registrado en noviembre es en gran parte el resultado de anticipos realizados durante septiembre.