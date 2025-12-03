"Hoy nos encontramos con una situación desoladora para las personas con discapacidad"

"El Gobierno nacional incumple la Ley de Emergencia en Discapacidad. Hay personas con discapacidad en estado de abandono, profesionales que dejan de atender por aranceles insuficientes, hogares con riesgo de cerrar por falta de sostenibilidad, de personas que en muchos casos no tienen cuidados parentales", graficó Alex Goldman, representante de CAIDIS en el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En el país hay más de seis millones de personas con discapacidad.

3 de Diciembre de 2025 13:56hs

