Francia elevó el alerta terrorista a ”nivel altísimo” y suspendió tradicionales celebraciones de fin de año

3 de Diciembre de 2025 15:23hs

Francia elevó la alerta terrorista a nivel “altísimo” en mercados navideños. La prefectura de policía canceló el concierto tradicional del 31 de diciembre en los Campos Elíseos por orden de seguridad. El ministro del Interior Laurent Núñez envió un telegrama a prefectos este miércoles 3 de diciembre.

Núñez citó atentados previos como referencia. El ataque en Magdeburgo, Alemania, el 20 de diciembre de 2024 causó cinco muertos y casi 200 heridos. El de Estrasburgo, Francia, el 11 de diciembre de 2018 dejó cinco muertos y 11 heridos.

El ministro exigió mayor movilización de inteligencia para detectar amenazas. Ordenó presencia disuasoria de fuerzas del orden y vigilancia de tráfico peatonal. Instruyó prohibiciones de estacionamiento, uso de videovigilancia y participación de seguridad privada.

Políticos criticaron la cancelación del concierto. Bruno Retailleau, del Partido Republicano, y Emmanuel Grégoire, del Partido Socialista, cuestionaron la decisión. Autoridades investigan un arma encontrada cerca del mercado de Estrasburgo.