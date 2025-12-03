El Aeropuerto de Iguazú tendrá un nuevo sector internacional: más servicios y más conectividad para el pasajero

Aeropuertos Argentina anunció obras de ampliación de las áreas Partidas y Arribos internacionales por 6,5 millones de dólares. “Este era un aeropuerto muy pequeñito y hoy nos encontramos con esta maravilla que es producto del esfuerzo de Aeropuertos Argentina, es una enorme inversión” expresó el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. El CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, resaltó que para alcanzar ese objetivo “es fundamental el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado”.

3 de Diciembre de 2025 18:45hs

Por Ricardo Seronero

Aeropuertos Argentina anunció el desarrollo de nuevas áreas de embarque y arribos internacionales en el Aeropuerto Cataratas del Iguazú, que demandará una inversión de 6,5 millones de dólares y permitirá hacer frente al aumento del número de pasajeros, el crecimiento de las frecuencias y al establecimiento de nuevas rutas regionales. Este plan potenciará el desarrollo de la economía de la región y mejorará la experiencia de los usuarios.



Las obras de las áreas internacionales se ejecutarán durante 2026 y se realizarán en dos etapas para no afectar la operación del aeropuerto. El nuevo Embarque tendrá 3000m2, dos mangas y más puestos de Migraciones; en tanto, el sector de Arribos, contará con 4000m2 y máyor amplitud en el patio de valijas.

Estas intervenciones forman parte del plan estratégico de obras que se viene realizando en este aeropuerto que dejará una terminal completamente nueva con más y mejores servicios al pasajero y a las líneas aéreas que operan, tanto en el segmento de los vuelos domésticos como internacionales.

Así, el Aeropuerto Internacional de Iguazú cuenta hoy con 18.000m2 de terminal que incluyen 21 mostradores de check in, nuevo y avanzado Sistema de Gestión de Equipajes (BHS - Baggage Handling System) que garantiza mayor rapidez y seguridad en el manejo de las maletas, 6 locales comerciales, 6 locales gastronómicos, 3 puertas de embarque, 2 mangas, 3 cintas de equipaje y más seguridad y confort para los usuarios.

El proyecto de obras se presentó durante un acto en la terminal del aeropuerto en el que

estuvieron presentes el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; el director de Infraestructura por Aeropuertos Argentina, Lucas Monsalvo; el gerente general de la Unidad de Negocio Este de Aeropuertos Argentina, Estanislao Aleman, representantes de la comunidad aeroportuaria local y del sector público.

“Este era un aeropuerto muy pequeñito y hoy nos encontramos con esta maravilla que es producto del esfuerzo de Aeropuertos Argentina, es una enorme inversión. La última, por lo que vi, 6 millones y medio de dólares en esta última inversión para que podamos trabajar en conjunto con las líneas aéreas. Porque más vuelos significa mejor calidad de vida para los misioneros” y agregó “estoy muy contento por este nuevo aeropuerto”, expresó el Gobernador misionero durante sus palabras en la apertura del acto.



Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina destacó que las inversiones encaradas por Aeropuertos Argentina tienen como objetivo fundamental dotar a las terminales, como la de Iguazú, con la infraestructura necesaria para poder hacer frente a un crecimiento sostenido en el número de pasajeros y de operaciones de las líneas aéreas.



“Desde Aeropuertos Argentina estamos comprometidos en llevar adelante todas las obras de infraestructura necesarias para brindarles a las líneas aéreas y a los pasajeros los mejores servicios y bienestar. Con un plan como el que presentamos hoy, aspiramos a que el aumento en la cantidad de pasajeros no encuentre impedimentos en las terminales para seguir creciendo”.



El CEO de Aeropuertos Argentina resaltó que para alcanzar ese objetivo “es fundamental el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado”.

Además, en el marco del acto se habilitó un espacio de Partidas Internacionales que permitió

atender el nuevo vuelo internacional de Flybondi Lima-Iguazú. Dicha ruta tiene una frecuencia de dos vuelos semanales (lunes y viernes) y es operado por un Boeing 737 con capacidad para 189 pasajeros.

Iguazú es un punto estratégico de la región con fuerte aumento en el movimiento de pasajeros:

entre enero y octubre de este año ya pasaron 1.469.532 pasajeros, lo cual representa un

crecimiento del 23,86% respecto del mismo período de 2024. El año pasado se registraron

1.505.445 pasajeros totales.

Estas mejoras consolidarán a este Aeropuerto como una puerta de entrada moderna y eficiente a una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo, preparada para recibir un mayor flujo de turistas nacionales e internacionales y para el sostenido crecimiento de pasajeros, impulsando la conectividad aérea y la economía de la provincia. Su nueva infraestructura promete una experiencia de viaje más cómoda, segura y eficiente para todos los usuarios.

Acerca de Aeropuertos Argentina

Aeropuertos Argentina nació en el año 1998 como AA2000 con el objetivo de desarrollar y operar terminales aéreas en el país, constituyéndose en uno de los mayores administradores privados del mundo con 35 aeropuertos en operación. Hoy cuenta con más de 2700 empleados que trabajan con el objetivo de cumplir con los más altos estándares internacionales de calidad en servicios y en seguridad, los 365 días del año. Es una de las 20 mejores empresas para trabajar en Argentina según el ranking de Great Place to Work, autoridad mundial en cultura organizacional.

Desde el inicio de la concesión realizó obras de gran envergadura y modernización en los

principales aeropuertos del país, incorporando tecnología de última generación. Asimismo,

Contribuye con el desarrollo social, económico y cultural, convirtiéndose en un referente regional e internacional de la industria aeroportuaria. Su propósito es facilitar la conexión de personas, bienes y culturas para contribuir a un mundo mejor.

Aeropuertos Argentina es parte de Corporación América Airports, compañía que opera y

administra 53 aeropuertos en 6 países: Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay.

Más información en: www.aeropuertosargentina.com

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Reviví los programas aquí: https://www.youtube.com/user/SENTIARGENTINA/featured