Detuvieron en Chubut a Héctor ”Patrón” Gallardo, el criminal más buscado en Santa Fe

3 de Diciembre de 2025 16:14hs

La Policía de Chubut detuvo en Puerto Madryn a Héctor "Patrón" Gallardo, uno de los prófugos más buscados de Argentina y principal objetivo en Santa Fe. Gallardo es acusado del homicidio de Miguel Ángel Cabrera en 2022 y se lo ha vinculado como miembro fundador del "Clan Gallardo", una organización criminal dedicada al narcotráfico.

El arresto ocurrió a las 19:55 del martes tras una identificación realizada por la división de Drogas Peligrosas de Chubut. Luego de ser seguido a pie, Gallardo fue detenido en la calle Salta al 57. Intentó usar un DNI falso con otro nombre, pero la policía comprobó su identidad mediante tatuajes y una verificación de la Policía Científica.

La banda "Clan Gallardo" operó en las ciudades de Frontera, Santa Fe, y San Francisco, Córdoba, con una estructura dedicada a la venta y distribución de drogas, además de lavado de activos. El grupo, liderado por Peregrino "Tito" Gallardo, mantenía un sistema con financiamiento, logística y funciones especializadas para sus actividades ilegales.

Gallardo tenía orden de captura desde septiembre de 2022 por el homicidio calificado de Miguel Ángel Cabrera y amenazas agravadas. La Fiscalía de Chubut anunció que coordinan con Santa Fe para formalizar su traslado.