Detienen y deportan a 125 argentinos ingresados ilegalmente a Brasil

3 de Diciembre de 2025 14:45hs

Unos 125 argentinos fueron retenidos en Guaraciaba, Brasil, tras ingresar de manera irregular. La Policía Federal brasileña los detuvo en un control en la triple frontera con Misiones.

Los pasajeros viajaban en dos micros y no completaron los trámites migratorios en Dionisio Cerqueira. Por eso, quedaron en situación irregular dentro del territorio brasileño.

Los argentinos tenían como destino la ciudad de Ituporanga, donde planeaban trabajar en la cosecha de tabaco y cebolla. Estas actividades requieren mano de obra temporaria en esta época del año.

Las autoridades trasladaron a los empleados temporales a la delegación policial para iniciar el proceso de deportación y aplicar multas. Quedaron inhabilitados para regresar a Brasil.