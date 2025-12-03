Cerrada la autopista Dellepiane desde el viernes 5 a las 22 hasta el martes 9 a las 5

Será en ambos sentidos. Se debe a la demolición de dos puentes ubicados sobre la traza de la autopista, una intervención que forma parte de las obras de renovación integral que realiza AUSA.

La autopista Dellepiane estará completamente cerrada en ambos sentidos durante el fin de semana largo, desde las 22 horas del viernes 5 de diciembre hasta las 5 de la mañana del martes 9. Esta medida se debe a la demolición de dos puentes ubicados sobre la traza de la autopista, una intervención que forma parte de las obras de renovación integral que realiza Autopistas Urbanas (AUSA).

El cierre total permitirá demoler el puente peatonal de Piedra Buena y el puente vehicular de la calle Río Negro. Este último permanecerá cerrado hasta abril y se recomienda el cruce alternativo por la calle Murguiondo. Los nuevos puentes serán más altos para cumplir con la normativa vigente para tránsito pesado y facilitarán la continuidad de las colectoras.

Durante el corte, el tránsito proveniente de Riccheri hacia el centro será desviado a la Avenida General Paz, desde donde podrá conectar con AU Perito Moreno y luego con AU 25 de Mayo. En el sentido contrario, desde AU 25 de Mayo hacia Ezeiza, el desvío será por AU Perito Moreno, Avenida General Paz y Riccheri.

Se indican además rutas alternativas para evitar el área de obras: Avenida Directorio y Avenida San Juan en dirección al centro; Avenida Independencia y Avenida Alberdi hacia la provincia; Avenida Roca; AU Perito Moreno; y para quienes utilicen el puente La Noria, la opción es Avenida 27 de Febrero y AU7 Cámpora.