Ya murieron siete niños por coqueluche en lo que va del año

Ningún fallecido en edad de vacunación recibió dosis. El incremento se concentra en la región Centro y Sur. Buenos Aires lidera los casos junto a Tierra del Fuego.

2 de Diciembre de 2025 15:17hs

El Ministerio de Salud reportó 688 casos confirmados de coqueluche en 2025. Hubo 5.110 sospechosos en 20 jurisdicciones. La incidencia acumulada alcanza 1,45 por cada 100.000 habitantes.

Siete niños menores de dos años fallecieron entre las semanas 1 y 46. Cuatro tenían menos de seis meses. Uno tenía entre seis y once meses. Dos estaban entre 12 y 23 meses.

Ningún fallecido en edad de vacunación recibió dosis. El incremento se concentra en la región Centro y Sur. Buenos Aires lidera los casos junto a Tierra del Fuego.

Al 26 de noviembre se confirmaron 627 casos sobre 4.825 sospechosos. La incidencia era 1,32 por 100.000 habitantes. La enfermedad causa tos intensa por Bordetella pertussis.