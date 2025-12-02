Una familia descubrió cuatro granadas en una vivienda recuperada tras una usurpación

Ocurrió en Aráoz al 1900. La Policía de la Ciudad apoyó un desalojo en el lugar el martes al mediodía. Los dueños limpiaron la propiedad días después, y encontraron los explosivos en un baño.

2 de Diciembre de 2025 16:38hs

Una familia descubrió cuatro granadas en una casa usurpada de Palermo. El hallazgo ocurrió en Aráoz al 1900.

La Policía de la Ciudad apoyó un desalojo en el lugar el martes al mediodía. Los dueños limpiaron la propiedad días después.

Un miembro de la familia encontró las granadas en el baño. Alertó de inmediato a la policía.

El abogado de la familia denunció el descubrimiento. Los agentes perimetraron la zona y llamaron al Escuadrón Antibombas. Los especialistas evaluaron la peligrosidad de las granadas en el sitio.