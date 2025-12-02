Un candidato presidencial peruano sobrevivió a un ataque a balazos

Belaúnde, líder del derechista Partido Libertad Popular, resultó ileso. La sangre visible en el político provino de fragmentos del parabrisas impactado.

2 de Diciembre de 2025 17:07hs

El precandidato presidencial peruano Rafael Belaúnde fue blanco de un ataque a balazos este martes mientras viajaba en su vehículo en Cerro Azul, al sur de Lima. El auto recibió varios disparos hechos por hombres en moto.

A pesar del ataque, Belaúnde, líder del derechista Partido Libertad Popular, resultó ileso. En el incidente no se registraron heridos por arma de fuego. La policía indicó que la sangre visible en el político provino de fragmentos del parabrisas impactado.

El ataque ocurrió cerca de una casa familiar en Cerro Azul. Belaúnde expresó que no había recibido amenazas previas de ningún tipo.

Las elecciones presidenciales peruanas están programadas para el 12 de abril. Belaúnde compite como precandidato entre numerosos aspirantes.