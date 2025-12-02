Corrientes

Tres muertos, incluida una embarazada de ocho meses, por un choque en la Ruta Provincial 59

Murió en el lugar Marisol Villalba, mientras que la mujer embarazada, Johana Patricia Aranda, y un niño de seis años, Iván Tiziano Villalba, fueron trasladados al hospital donde fallecieron.
2 de Diciembre de 2025 14:35hs
Tres personas, incluida una mujer embarazada de ocho meses, fallecieron en un accidente vial en la zona rural de Esquina, Corrientes. El siniestro fue protagonizado por un automóvil y una camioneta en la ruta provincial 59, a pocos kilómetros del centro de la ciudad.

El choque ocurrió cuando la camioneta Chevrolet S10, que iba hacia la ruta nacional 12, embistió de lado izquierdo a un Volkswagen Gol que salía de Esquina con tres pasajeros. Murió en el lugar Marisol Villalba, mientras que la mujer embarazada, Johana Patricia Aranda, y un niño de seis años, Iván Tiziano Villalba, fueron trasladados al hospital donde fallecieron.

El conductor del remís que transportaba a las víctimas sufrió fracturas y heridas pero no corrió riesgo de vida. Se desplegó un operativo de Bomberos Voluntarios y personal médico en el hospital para asistir a los heridos.

En otro accidente en Saladas, Corrientes, un Toyota Etios que cruzaba la ruta nacional 12 colisionó con un camión. Dos mujeres murieron, y otras dos personas resultaron heridas y fueron internadas en el Hospital Escuela de Corrientes.

