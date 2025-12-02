Silva: "los bovinos tienen una flora microbiana que degrada los componentes de su dieta, que se eliminan con eructos"

El vicepresidente 1° de CARBAP, Hernán Silva, subrayó que en términos globales "el agro representa el 20% del total de las emisiones de GEI; en tanto que el resto (industria, energía, transporte) supera el 70%”

3 de Diciembre de 2025 05:50hs

El médico veterinario Hernán Silva, quien es vicepresidente 1° de CARBAP y titular de la Sociedad Rural de La Plata, subrayó que “al considerar el escenario global, el agro explica el 20% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero; en tanto que el resto (industria, energía, transporte) supera el 70%”.

El dirigente agropecuario aseguró que "los bovinos tienen una flora microbiana que degrada los componentes de su dieta, que se eliminan con eructos", y explicó que "no se hable superficialmente del tema" y "sin los conocimientos necesarios". En ese contexto detalló que “las emisiones biogénicas propias del ganado bovino son debidas al metano y al óxido nitroso" que derivan de sus fermentaciones digestivas.

“En primer lugar, el metano, que es un gas de efecto invernadero, persiste en la atmósfera 100 veces menos que el anhídrido carbónico". En segundo lugar, el carbono que integra la molécula de metano no es carbono de origen fósil, sino que es carbono reciclado. Es decir, que "es extraído del aire mediante fotosíntesis de las plantas y consumido por el ganado, que lo devuelve a la atmósfera como metano. Cuando hay reciclado, el balance neto del carbono es cero”, destacó.